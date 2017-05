Geheimdienst der Bundeswehr "Wie ein sehr schlechtes 'Tatort'-Drehbuch"

SPIEGEL: Herr Präsident, hat die Bundeswehr ein grundsätzliches Haltungs- und Führungsproblem im Umgang mit rechtsextremen Soldaten wie Franco A.?

Gramm: Ich will ein solch pauschales Urteil nicht treffen. Wir bekommen vielfältige Hinweise auf rechte Tendenzen, sie stammen aus allen Ebenen der Bundeswehr, von Kommandeuren und einfachen Soldaten. Natürlich aber haben wir bei Franco A. gesehen, dass entscheidende Informationen bei uns nicht ankamen.

SPIEGEL: Der Generalinspekteur hat kürzlich von einem "Muster des Wegsehens" gesprochen.

Gramm: Mein Dienst kann nur bewerten, was bei uns an Hinweisen ankommt. Ob andere wegschauen, kann ich nicht sagen, kann es aber auch nicht ausschließen. Der Fall Franco A. gibt Anlass zur Sorge, dass ein Dunkelfeld besteht, das wir bisher nicht entdeckt haben.

SPIEGEL: Hat Sie die Affäre Franco A. überrascht?

Gramm: Ich konnte es erst gar nicht glauben. Der Fall wirkte auf mich wie ein sehr schlechtes "Tatort"-Drehbuch, in dem der Autor eine völlig unglaubwürdige Geschichte zusammengebaut hat. Wir haben einen solchen Fall in der Extremismusabwehr des MAD noch nie gehabt, er sprengt alle Maßstäbe.

SPIEGEL: Also alles nur ein spektakulärer Einzelfall, kein Grundsatzproblem?

