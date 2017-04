Auf der Spur von Frau Holle Das Geheimnis der Schneefee

Auf dem Hohen Meißner, einem Gebirgszug in Nordhessen, liegt ein mit Röhricht umsäumter Teich, an dessen Ufer Geburtshelferkröten leben. Das verwunschene Stillgewässer, 620 Meter über dem Meeresspiegel, ist ein Laichplatz für Lurche - und die Heimat von Frau Holle.

Legenden zufolge befindet sich am Grund des Weihers ein silbernes Schloss, aus dem die Märchenfee zuweilen zur Mittagszeit auftaucht. Im 17. Jahrhundert ließ Landgraf Hermann zu Hessen-Rotenburg Nachforschungen anstellen. Sein Bericht erwähnt Augenzeugen, die an dem Teich ein Gespenst in "Gestalt eines Weibsbildes" gesehen haben wollen. Die Gebrüder Grimm kamen am 22. Juli 1821 mit einem Leiterwagen angerumpelt und recherchierten ebenfalls vor Ort.

Das Erstaunliche: Die Sage enthält einen wahren Kern. Archäologen haben dort grün glasierte Scherben aus der Zeit um 1600 gefunden. Auch kamen Goldmünzen zutage, geprägt unter Kaiser Domitian (81 bis 96 nach Christus). Der Pfuhl sei als "Wunschbrunnen" genutzt worden, vermutet der Historiker Karl Kollmann - "und das schon vor 2000 Jahren".

Kollmann gehört zu einer Gruppe Mythenforscher, die der wahren Geschichte der Frau Holle nachspüren. Wenn die Dame Kissen ausschüttelt, das weiß ein jedes Kind, schneit es. Doch anders als Rumpelstilzchen oder Zwerg Nase hat die Figur geschichtliche Wurzeln: Sie ist eine gefallene germanische Göttin.

