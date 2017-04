Seltsame Deutschlandbesuche Hoheit in Unterhosen

Ein gestandenes Traditionsgasthaus wie der Stern in Unterammergau birgt viele Geschichten, lustige und deftige. Dem Oberbayern ist normalerweise nichts Menschliches fremd, wenn er ein paar Halbe Bier zu viel genossen hat.

Vergangenen Sonntag ereignete sich indes dort eine Episode, die für Aufsehen sorgte. Das Jägerstüberl im Stern, ausgestattet mit Wildschweinfell und Hirschgeweihen, war reserviert für einen zahlungskräftigen Gast, den neuen thailändischen König Rama X. samt 30-köpfiger Entourage. Der 64-Jährige unterhält in Tutzing am Starnberger See eine Luxusvilla als Feriensitz. Bei mildem Frühlingswetter hatte er sich zu einer Fahrradtour durchs Ammergau entschieden.

Dass die Welt von seinem Auftritt erfuhr, ist einem zufällig im Stern eingekehrten Reporter des "Garmisch-Partenkirchner Tagblatts" zu verdanken. Der schilderte später, wie der Monarch, der unter dem Namen Maha Vajiralongkorn bekannt ist und als "Prinz Playboy" durch den Boulevard tourte, gegen 18 Uhr im Hof der Gastwirtschaft eintraf, begleitet von einer Gruppe schwarz gekleideter Bewacher mit Fahrradhelmen und seiner Lebensgefährtin Suthida.

Spektakulär das Outfit des königlichen Paares: Der Regent trug nach der Mountainbike-Tour lediglich ein schwarzes T-Shirt und eine winzige Unterhose. Seine Begleiterin sei in einem ebenfalls "sehr knappen Höschen" erschienen, berichten Beobachter.

