Einsatz in Mali Die Bundeswehr wartet auf ein Wunder

Bevor Benjamin Fröbisch nach Mali fährt, zieht er sich die schwere Schutzweste über den Kopf. Er prüft, ob seine Pistole und das Sturmgewehr in Ordnung sind. Dann steigt er mit seinem Helm zu seinem Fahrer in den gepanzerten Geländewagen. Mali ist nur ein paar Hundert Meter entfernt und doch unendlich weit weg, wenn man im Camp Castor in Gao lebt.

Bevor Fröbisch Mali betritt, fährt er an meterhohen Schutzwällen vorbei, an Stacheldrahtrollen, Panzersperren, spanischen Reitern, Wachtürmen, Sandsäcken, Maschinengewehrstellungen, Überwachungskameras.

Soldaten der Luftwaffensicherung checken seine Papiere, öffnen die rot-weiße Schranke, der schwere Geländewagen kurvt langsam im Slalom um Betonklötze.

Er fährt ein paar Hundert Meter auf einer geteerten Straße, passiert einen letzten Checkpoint. Ein malischer Soldat sitzt dort unter einem Sonnendach und winkt freundlich.

Dann ist Fröbisch in Afrika.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.