MaltaFiles enttarnen Steuervermeider Drei deutsche Konzerne, ein Klingelknopf

Als die Nacht hereinbricht über St. Julians, der Wind ganz warm und weich, nach einem Tag im Mai, der schon die Hitze des Sommers atmete, da beginnt man auf einem Balkon über der Bucht langsam zu ahnen, warum Malta tut, was Malta so tut. Warum diese kleine Insel zum Steuerparadies geworden ist, das anderen Ländern die Einnahmen absaugt. Zu einem Paradies ohne schlechtes Gewissen, auch wenn es das Geld guter Freunde ist, der Partner aus der EU.

Über der Hafenpromenade liegt ein männliches Grundgrölen, ein weibliches Kicherkreischen, ein sachliches Bass-Bumbum. Wie sich das so anhört, wenn die geschlechtsreife Jugend Nordeuropas ihr Versprechen auf eine supergeile Partynacht einlöst. Um drei Uhr singen hohe und tiefe, rohe und schiefe Stimmen auf der Hafenpromenade, als wollten sie übers Meer Sizilien anrufen. Ohne Telefon.

In diesem Moment kann man sich schon ausmalen, was den geräderten Malteser am nächsten Arbeitstag so umtreibt: dass das nicht alles sein kann, was ihm Europa zu bieten hat, nur die trink- und triebgesteuerten Schülerhorden, die sich im Vergnügungsviertel von St. Julians mit 60 Shots für 19,90 Euro abschießen. Dass Malta, arm an Rohstoffen, aber reich an fleißigen, gewitzten Menschen, einen irgendwie moralischen Anspruch darauf hat, auch die Firmen aus dem Norden ins Land zu locken. Und mit den Firmen einen kleinen Batzen der großen Steuereinnahmen, die sonst dort oben blieben. In Frankreich, in England, im reichen Deutschland.

Ja, kann man nachts um drei alles verstehen. Warum aber größte Firmennamen der deutschen Industrie und beste Familiennamen des deutschen Mittelstandes da mitmachen, erklärt das noch nicht.

