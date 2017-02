Managergehälter bei VW Der Selbstbedienungsladen

Es gibt wohl nur ein Unternehmen, das einer Vorstandsfrau nach 13 Monaten im Amt eine Abfindung von 12,5 Millionen Euro und eine Rente von 8000 Euro monatlich zahlt. Nur eines, das der Vorstandsmannschaft in einem Jahr mit Rekordverlust noch Boni von 34,9 Millionen Euro überweist. Und das für 60.000 Euro eine Heizanlage in den Firmenteich einbauen lässt, damit die Koi-Karpfen sich nicht verkühlen.

Es ist - natürlich - der Volkswagen-Konzern. Er ist, gemessen an den Verkaufszahlen, der größte Autohersteller der Welt. Man könnte auch sagen: der größte Selbstbedienungsladen.

In diesem Unternehmen besetzen Gewerkschafter und Politiker entscheidende Positionen. Als Vorsitzender des Betriebsrats agiert der IG-Metaller Bernd Osterloh, ohne dessen Zustimmung in der Volkswagen-Welt kaum eine Radkappe bewegt wird. Und weil Niedersachsen über 20 Prozent der Stimmrechte verfügt, sind auch zwei Politiker im Aufsichtsrat vertreten: Wirtschaftsminister Olaf Lies und Ministerpräsident Stephan Weil, beide SPD.

Nachdem der SPIEGEL am vergangenen Montag über die Millionenzahlung für die entlassene VW-Vorstandsfrau Christine Hohmann-Dennhardt berichtet hatte, entbrannte eine Debatte um Selbstbedienung auf den Top-Etagen. Sie müsste eigentlich ganz im Sinne der SPD und ihres Kanzlerkandidaten Martin Schulz sein, der sich für soziale Gerechtigkeit einsetzt und über hohe Managergehälter empört. Doch in diesem Fall sind es Schulzes Genossen, die diese VW-Verträge abgesegnet haben: die Sozialdemokraten Lies und Weil.

Die Frage ist: Warum genehmigen die beiden SPD-Politiker, Betriebsrat Osterloh und IG-Metall-Chef Jörg Hofmann, die alle im VW-Aufsichtsrat sitzen, so etwas? Warum beenden sie die Selbstbedienung nicht? Sind sie Teil dieses Systems?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.