Kommentar von Maram Stern Ist Deutschland für uns Juden zu einem schlechten Pflaster geworden?

Es geht wieder ein Gespenst um in Deutschland, das Gespenst des Antisemitismus. Rapper, deren Songs Auschwitz-Opfer verhöhnen und Gewalt an Frauen propagieren, bekommen einen Preis. Jüdische Kinder werden auf Schulhöfen von Mitschülern antisemitisch beschimpft. Und in Großstädten ist es gefährlich geworden, sein Judentum offen zu zeigen.

Ich muss mich manchmal kneifen, wenn ich daran denke, wie anders die Stimmung noch vor zehn Jahren war. Damals redete man von einer Renaissance des Judentums, von Deutschland als der einzig wachsenden jüdischen Gemeinde in Europa. Waren nicht die Zuwanderung Zehntausender Juden aus Osteuropa, die Belebung jüdischer Gemeinden und der Bau neuer Synagogen Beispiele dafür, dass sich das moderne Deutschland den Juden wieder zugewandt hatte, dass es ihnen wieder Heimat sein wollte? Hatten sich in Deutschland, dem Land der Täter, nicht mehr als 10.000 Israelis dauerhaft niedergelassen?

Marco Limberg / WJC Maram Stern ist stellvertretender Geschäftsführer des Jüdischen Weltkongresses und leitet seit 1989 das Brüsseler Büro der Organisation.

Und jetzt das: 1453 bislang registrierte antisemitische Straftaten in Deutschland im Jahr 2017, im Durchschnitt vier angezeigte Fälle jeden Tag. Und eine große öffentliche Debatte, ob Juden in Deutschland sicher sind.

