Marathon Noch 178 Sekunden

Yannis Pitsiladis hat noch nichts gewonnen, aber schon eine Menge verloren. Ein Haus, viel Geld, zwischenzeitlich hatte ihn seine Frau verlassen. Und manchmal scheint er kurz davor, auch seinen Verstand einzubüßen.

Der Professor für Sportwissenschaft trägt einen weißen Kittel, Besucher seines Labors an der Universität Brighton empfängt Pitsiladis, 49, mit breitem Collegeboy-Lächeln. Leute, mit denen er redet, schaut er eindringlich an. Er redet viel und schnell, es ist nicht immer leicht, ihm zu folgen, gelegentlich merkt er das. "Tut mir leid", sagt er dann, "meine Gedanken springen gerade wieder hin und her, ich könnte es mit mir selbst keinen Tag aushalten."

Sein Smartphone piept und vibriert häufig, auf E-Mails und WhatsApp-Nachrichten antwortet er umgehend, auch nachts. Per Handysignal lässt er sich alarmieren, wenn die Temperatur in einem der Laborkühlschränke gestiegen ist, weil ein Mitarbeiter die Tür zu lange offen gelassen hat.

Pitsiladis ist besessen von der Idee, dass ein Mensch einen Marathon in einem nie da gewesenen Tempo läuft. Der Weltrekord liegt bei 2:02,57 Stunden, aufgestellt vom Kenianer Dennis Kimetto vor zweieinhalb Jahren in Berlin. Aber es geht Pitsiladis nicht bloß darum, Läufern alle Möglichkeiten der Wissenschaft zu zeigen, um diese Zeit zu unterbieten. Auf den 42,195 Kilometern ein paar Sekunden schneller zu sein, das wäre für ihn ein nebensächlicher Erfolg. Es geht darum, die zwei Stunden zu knacken, die vielleicht letzte große Barriere in der Leichtathletik, zumindest im Laufsport. Wie ist das zu schaffen?

