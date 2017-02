Alpin-Star Hirscher Der beste Skifahrer der Welt, eigentlich

Die junge Frau hat sich eine Pudelmütze über die langen Haare gezogen, sie trägt einen Bikini, in der Hand hält sie ein Glas Sekt. Sie sitzt in einem Whirlpool, auf einer Bühne, mitten in der Fußgängerzone des französischen Bergdorfs Val d'Isère.

Die Topskifahrer der Welt kommen gerade auf diese Bühne, ziehen aus einem Kübel eine Startnummer für das Weltcuprennen am nächsten Tag und posieren neben der Schönheit für ein Foto. Nun brüllt der Ansager: "Mesdames et Messieurs, begrüßen Sie mit uns den Champion, Mister Ski, aus Österreich, Marcel Hirscher!" Die Zuschauer kreischen, und ein kräftiger, kleiner Mann tritt in den Lichtkegel, die Hände tief in die Taschen seiner Jacke gesteckt. Auch er zieht eine Nummer, läuft auf die Frau zu und dann: schnurstracks an ihr vorbei. Der Ansager ruft noch, "Halt, Marcel!", aber da ist Hirscher schon auf der Treppe. Verschwunden.

Hinter der Bühne wartet sein Pressesprecher, er sagt: "Marcel, du hättest bei der Frau stehen bleiben sollen, für das Sponsorenfoto." Hirscher verzieht die Augen zu kleinen Schlitzen, dann sagt er: "Und was hätte mir das einbringen sollen?"

Marcel Hirscher, 27, ist der derzeit beste Skifahrer der Welt. Fünfmal in Folge hat er den Gesamtweltcup gewonnen, das hat kein anderer in der Geschichte des Skisports geschafft. Was ist sein Geheimnis?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.