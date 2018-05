4000 Jahre alte Großmacht Das Geheimnis des Königreichs Margiana

Es ist dem turkmenischen Präsidenten einiges vorzuwerfen, aber seinen Hauptstadtflughafen hat er immerhin planmäßig in Betrieb nehmen können. Das Terminal steht seit 2016 am Rande der Metropole Aschgabat und sieht aus wie ein Falke, der seine goldgesäumten Schwingen ausbreitet.

Gurbanguly Berdymuchammedow, von Haus aus Zahnarzt, schätzt die unmissverständliche Formensprache, das lässt sich nicht nur am zwei Milliarden Euro teuren Airport erkennen. Die hauptstädtische Dentalklinik sieht aus wie ein Backenzahn, die Geburtsklinik ahmt die Form einer Vagina nach, und der Hochzeitspalast, in dem die Turkmenen den Bund der Ehe eingehen können, erinnert an einen Käfig, in dem eine Discokugel gefangen ist.

Zur Demonstration seiner Herrlichkeit hat der Staatschef zusätzlich zum Präsidentenpalast ein 21 Meter hohes Reiterstandbild inklusive Sockel aus Marmor errichten lassen; es zeigt ihn auf dem Rücken seines Lieblingspferds Janardag. Und an einem 133 Meter hohen Mast, der einmal der längste der Welt war, flappt müde eine fast 2000 Quadratmeter große Flagge; mittlerweile haben die Herrscher von Saudi-Arabien, Tadschikistan und Aserbaidschan diesen Rekord mit ihren Fahnenstangen überboten.

Turkmenistan ist ein ehemaliger Sowjetstaat mit 5,7 Millionen Einwohnern und den viertgrößten Erdgasreserven der Welt. Es belegt in der Pressefreiheitsstatistik von Reporter ohne Grenzen den drittletzten Platz und wird von einem Potentaten regiert, dessen Konterfei auf Hunderttausenden Bildern überall im Lande prangt. Es gibt Einfacheres, als Verhandlungen mit Turkmenistan zu führen. Mehrere deutsche Wissenschaftler haben es trotzdem getan und dadurch eine Archäologieschau ermöglicht, die seit Mittwoch im Neuen Museum in Berlin zu sehen ist. Die Ausstellung, einer der musealen Höhepunkte dieses Jahres, zeigt einen Schatz, den Turkmenistan der Weltöffentlichkeit bisher weitgehend vorenthalten hat: Ruinen und Fundstücke aus einer bronzezeitlichen Stadt, die Gonur Depe genannt wird.

