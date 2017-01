Martin Schulz Der Joker

Dieser Beitrag stammt aus dem SPIEGEL 10/2016

An einem milden Dienstag Anfang Februar läuft Martin Schulz durch einen Innenhof in Tunis und ist mit einem Mal befreit von allen drückenden Lasten; von der Flüchtlingskrise, der Terrorbedrohung, den Nöten Europas. Sein Blick fällt auf eine silbern glänzende Tafel am Gebäude vor ihm. "Salle Président Martin Schulz"

Schulz blickt auf das Schild, seine Mundwinkel gehen in die Höhe; die Augen, die eben noch tief in ihren Höhlen lagen, strahlen mit der Tafel um die Wette. "Salle Martin Schulz? C'est incroyable, unglaublich! Soll ich das sein?"

Die Diplomatin, die ihn in der EU-Vertretung in Tunesien in Empfang genommen hat, nickt. Schulz wendet sich zu seinem Mitarbeiter, der Finger fährt in Richtung Schild: "Haste das gesehen? Das gibt's ja nicht!" Man reicht ihm eine Schere, er setzt an, um das blaue Band vor seinem Saal zu durchschneiden. "Mesdames et Messieurs, es ist ein historischer Moment", feiert sich Schulz. "Ich präsentiere Ihnen den Salle Martin Schulz!"

Es soll wie ein Spaß klingen, doch in Wahrheit findet es Schulz durchaus erfreulich, dass in Nordafrika Säle nach ihm benannt werden. Schließlich ist er Präsident des EU-Parlaments, unterwegs in schwieriger Mission: dem Zusammenhalt Europas in der Flüchtlingskrise. Schulz, der Retter. Daran könnte er sich gewöhnen. Er könnte sich auch vorstellen, die SPD im Bundestagswahlkampf zu retten - er weiß, worauf es ankommt und wie er die Union attackieren will.

