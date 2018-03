Aktion Eigenlob Wie der EU-Spitzenbeamte Martin Selmayr seinen Wikipedia-Eintrag aufhübschte

Am Freitag zwischen Weihnachten und Neujahr setzt sich Martin Selmayr spätnachts an seinen Computer und beginnt, sein Leben umzuschreiben. Es ist kurz nach zwei Uhr morgens, als sich der EU-Beamte an die Arbeit macht. Er hat einen Wikipedia-Eintrag aufgerufen, den Eintrag über sich selbst. In den folgenden knapp zwei Stunden und bei einer weiteren kurzen Sitzung am Nachmittag dieses 29. Dezember wird aus der dürren Notiz der Lebenslauf eines Mannes, der Europa gleich mehrfach in vitalen Fragen beigestanden hat. Der Verbleib der Griechen im Euro, die Flüchtlingskrise, die Brexit-Verhandlungen. Wer liest, was Selmayr über Selmayr schreibt, den beschleicht das Gefühl, die EU würde ohne das Wirken dieses hochmögenden Beamten vielleicht gar nicht mehr existieren.

Die Absicht hinter dem Aufhübschen des Eintrags ist eindeutig: Es soll bloß niemand auf die Idee kommen, Selmayr, 47, sei für höchste Posten in der EU nicht geeignet. Wenige Wochen später ist er genau da angekommen, vorerst jedenfalls. Anfang März ist der deutsche Jurist auf Wunsch von Kommissionschef Jean-Claude Juncker zum Generalsekretär der Behörde aufgestiegen und damit zum Chef von etwa 32000 Mitarbeitern.

Seitdem vergeht kaum ein Tag, an dem nicht neue Einzelheiten über die dubiosen Umstände der Berufung ans Licht kommen, unter anderem der bizarre Vorgang, dass Selmayr binnen wenigen Minuten gleich zweimal befördert werden musste, um ihn auf die gewünschte Position zu hieven.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.