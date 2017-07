Martin Walser über den Altkanzler Ich feiere Helmut Kohl

Kohls Werk

Deutschland, vergesst das nicht, war ein Unwort geworden. Dafür hatten wir selber gesorgt. Vorkommen dürfte es nur noch im Wetterbericht.

Es war Helmut Kohl, der im November 1989 aussprach, die Wiedervereinigung sei das Ziel der bundesrepublikanischen Politik. Dass das mehr war als die längst übliche, von Adenauer geerbte Floskel, spürte man, weil er dazu sagte, er könne sich nicht vorstellen, wie diese Einheit tatsächlich verwirklicht werden solle. Dann übergab er an Theo Waigel. Der schaffte mit seinen Leuten, dass am 1. Juli 1990 die Umstellung der Währung, das heißt, die Einführung der D-Mark in der DDR, möglich war.

Ich gehörte zu denen, die zwar die Teilung Deutschlands nicht ertragen wollten, aber wie sie zu überwinden sein würde, war mir noch viel weniger klar als Helmut Kohl. Und weil Helmut Kohl der Inbegriff der CDU war, habe ich, der Linke, Helmut Kohl lange Zeit nicht als den wahrgenommen, der auch gegen die Verewigung der Teilung stritt. Er hat es dann wirklich vollbracht.

Weil das für mein Geschichtsgefühl die wichtigste Leistung in der ganzen deutschen Geschichte ist und weil die 25 Jahre der deutschen Einheit, soweit ich sehe, die glücklichste Zeit in der deutschen Geschichte sind, ist Helmut Kohl für mich der segensreichste Politiker geworden.

