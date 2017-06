150 Jahre "Das Kapital" Karl Marx hatte recht

Zur Person Hermann Bredehorst/DER SPIEGEL Mathias Greffrath, 71, schrieb über Montaigne, Sozialphilosophie und die Geschichte der Aufklärung. Von 1991 bis 1994 war er Chefredakteur der Berliner "Wochenpost". Anlässlich des 150. Geburtstags des "Kapitals" von Karl Marx ist gerade ein von ihm herausgegebener Sammelband mit dem Titel: "RE: Das Kapital. Politische Ökonomie im 21. Jahrhundert" erschienen (Verlag Antje Kunstmann; 240 Seiten; 22 Euro).

SPIEGEL: Herr Greffrath, was hätte Karl Marx zu dem Aufstand von rechts gesagt, den wir überall in Europa beobachten können?

Greffrath: Marx hätte gesagt: Einer der drei Ausgänge aus dem Kapitalismus ist die Sozialdemokratie. Also eine Art Klassenkampfkompromiss, bei dem die Verteilung der Anteile von Lohnarbeitern und Kapitalisten am Wachstum geregelt ist. Seit dem Beginn der Wachstumsschwäche in den Siebzigerjahren funktioniert das leider nicht mehr so richtig. Man hat die Lohnkosten gesenkt, um wieder Wachstum zu schaffen, aber das Einzige, was gestiegen ist, sind die Profite. Jetzt sind einige Leute verständlicherweise sauer, weil sie gemerkt haben, dass sie über 20 Jahre betrogen wurden. Sie wünschen sich, es könnte wieder so werden wie früher.

SPIEGEL: Das beantwortet aber noch nicht die Frage, warum sich so viele Menschen nach rechts wenden und nicht, wie von Marx eigentlich vorgesehen, nach links.

Greffrath: Die linke Antwort, die nicht national ist, sondern internationalistisch, ist immer die schwierigere. Die Linke kann oder will nicht sagen: Macht die Grenzen dicht, lasst uns die Globalisierung beenden. Dafür ist sie dann doch zu moralisch. Außerdem versteht sie zu viel von den ökonomischen Gesetzen. Deshalb weiß sie, dass es den Weg zurück nicht gibt. Die nationale Regression würde in die kollektive Verarmung führen. Es gibt diesen schönen Satz von George Orwell: Vielleicht wird sich der englische Arbeiter an den Gedanken gewöhnen müssen, dass er nicht mehr der arme, ausgebeutete Knecht ist. Viele Dinge, die uns heute selbstverständlich erscheinen, verdanken wir Reichtumsquellen, die außerhalb Europas liegen.

