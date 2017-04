Wunder-Mikroben im Meer Die Weltverbesserer

Damit sich die Mikroben im Labor von Penny Chisholm wohlfühlen, ordert die Forscherin eigens Wasser aus der Sargassosee. "Das mögen sie am liebsten", sagt sie.

Niemand kennt den kleinen Meeresorganismus namens Prochlorococcus so gut wie Chisholm. Alles in den Kulturkammern ihres Labors am Massachusetts Institute of Technology (MIT) ist darauf ausgerichtet, es dieser Mikrobe bequem zu machen. Die Temperatur halten die Forscher auf subtropischen 23 Grad konstant; mit feinen Drahtnetzen kontrollieren sie, wie viel Licht in die Teströhrchen fällt.

Der Aufwand hat seinen Grund. Denn Prochlorococcus, ein sogenanntes Cyanobakterium, zählt nicht zu den gewöhnlichen seiner Art. Zu klein, als dass es unter dem Lichtmikroskop zu sehen wäre, ist es ein Minimalwesen, das nur das Nötigste zum Leben besitzt, und zugleich ein Hungerkünstler, der von fast nichts als Licht zu existieren vermag.

Vor allem aber: Wohl kein anderes Lebewesen hat einen so großen Einfluss auf das Ökosystem Erde.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.