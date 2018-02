First Lady Melania Trump Ihr Lächeln aus Marmor

Schon der Anfang war holprig. Erst schien Donald Trump vergessen zu haben, dass er seine Frau mitgebracht hatte, und eilte allein die Stufen zum Weißen Haus hoch. Dann durfte Melania Trump an Michelle Obama eine Geschenkschachtel von Tiffany überreichen, mit der diese offensichtlich nichts anfangen konnte. Es war der Tag der Amtseinführung, die Kameras liefen, die ganze Nation beobachtete diese unbeholfene Szene. So begann Melania Trumps Zeit als First Lady.

Michelle Obama hat diese seltsame Begegnung gerade wieder aufgewärmt, in der "Ellen DeGeneres Show" am vergangenen Donnerstag. Obamas Auftritt in der Sendung war deshalb so erfrischend, weil sie das Land an bessere, weniger peinliche Zeiten erinnerte. An eine Ära im Weißen Haus, in der sich ein Ehepaar liebte und respektierte, in der Lockerheit herrschte, nicht Anspannung und Kälte.

"Ah, die Tiffany-Box", sagt Obama lachend in der DeGeneres-Show. Ihr erster Gedanke war: "Was soll ich damit tun?" Das Protokoll sah keine Geschenkübergabe vor.

"Was war denn drin?", fragt DeGeneres.

