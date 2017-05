AUS DEM SPIEGEL

"Identitäre Bewegung" Das Postergirl der neuen Rechten

Sie posiert in kurzem Rock und wird dabei vom Verfassungsschutz beobachtet: Melanie Schmitz, 24, ist der Star der "Identitären Bewegung", einer extrem rechten Nachwuchsorganisation. Was will diese Frau? Und wie gefährlich ist sie?

Sven Doering / DER SPIEGEL Aktivistin Schmitz in Halle