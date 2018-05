Melissa Broder und Brit Bennett Beinahe zwanghafte Geständnisse

Die vergangene Woche schien wieder besonders hart für die junge Frau hinter dem Twitter-Account SoSadToday. Panikattacken, Selbsthass und Depression hatten sie offenkundig aufs Neue erwischt, sie setzte mehrere Tweets pro Tag ab.

"I was fine till you gave me hope", lautete einer: Mir ging es gut, bis du mir Hoffnung machtest. Davor hieß es bereits: "my anxiety is approximately the size of america", meine Angst ist so groß wie Amerika. Und schließlich die Frage: "am i actually supposed to, like, live my life?" - verlangt man tatsächlich von mir, sozusagen, mein Leben zu leben?

Die 640.000 Follower von SoSadToday werden die Tweets vielleicht dennoch nicht allzu sehr beunruhigt haben. Im Gegenteil, dies ist der Stoff, den sie hier erwarten: zu Aphorismen stilisierte weibliche Verzweiflung.

Der Account tauchte zum ersten Mal im Jahr 2012 bei Twitter auf, er wurde schnell zum Inbegriff einer Bewegung, die sich irgendwo in den Untergruppen des modernen Feminismus einsortierte und als "Sad Girl Theory" zu einer Form weiblichen Widerstands erklärt wurde.

Wahrscheinlich lässt es sich tatsächlich als Ausdruck von Subversion verstehen, die Umwelt, vor allem die männliche, mit dem eigenen Unglück, der eigenen Unzulänglichkeit, Unsicherheit, dem Selbsthass, den Süchten und Fetischen zu überhäufen und damit ein traditionelles weibliches Rollenmuster - fröhlich oder zumindest gefasst zu sein - zu unterlaufen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.