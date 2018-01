Forscher züchten Mensch-Ratten-Chimäre So weit sind Frankensteins Erben schon

Ein paar Lehmhütten an der staubigen Piste, die in die Provinzhauptstadt führt, ein paar müde trottende Esel vor Karren mit Brennholz: Das Bauerndorf Bana in Burkina Faso sieht nicht aus wie ein Ort, an dem sich Weltveränderndes ereignen wird. Und doch soll hier ein Experiment stattfinden, das einmalig auf dem Planeten Erde wäre.

Wenig beachtet von der Weltöffentlichkeit bereiten sich Forscher im Dienste der Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung darauf vor, in diesem Dorf Mücken auszusetzen, in deren Erbgut sie ein Unfruchtbarkeits-Gen einbauen wollen. Den Computersimulationen zufolge wird sich dieses Gen in der gesamten Population ausbreiten. Das soll die Zahl der Mücken der Art Anopheles gambiae drastisch reduzieren und so dem Malariaerreger, dem diese Insekten als Wirt dienen, den Garaus machen.

Wissenschaftler nennen das verwendete Verfahren Gene Drive. Kritiker haben einen anderen Namen dafür gefunden: Sie sprechen von einer "genetischen Atombombe", weil es sich hier um Gene handelt, die sich, einmal in Umlauf gebracht, wie bei einer nuklearen Kettenreaktion in natürlichen Populationen verbreiten.

Gene Drive weckt somit große Hoffnungen und große Ängste. Falls die so manipulierten Mücken in die Freiheit entlassen werden, wäre es das erste Mal, dass der Mensch gezielt die Evolution zu lenken versucht, um die Natur in die Knie zu zwingen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.