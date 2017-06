Künstliche Intelligenz Der geniale Stimmenklau

Wer nimmt als Erster einen neuen Song mit Michael Jackson auf? Wann lässt sich Elvis mit frischem Liedgut hören?

Bald sei es so weit, glaubt Jordi Janer, Klangforscher in Barcelona. Seine Firma Voctro Labs arbeitet bereits an der nötigen Technik. Sie erlaubt es, beliebige Stimmen im Computer zu klonen. Ein paar Stunden Tonaufnahmen vom Original genügen - und wenig später erwachen auf ewig Verstummte zu künstlichem Leben.

Schon Anfang vorigen Jahres verblüffte die Firma mit einem singenden Donald Trump. Ein kleines YouTube-Video zeigt, wie der damalige Präsidentschaftsbewerber eine Jazzballade vorträgt, schwungvoll intoniert und mit Mut zum Vibrato. Alles nur getrickst, aber recht überzeugend.

Heute ist die Technik einen großen Schritt weiter. Die neuesten Kunststimmen klingen so gut wie echt.

Sie singen, was auch immer man ihnen in den Mund legt: jede Melodie.

Und sie sprechen jeden Text.

