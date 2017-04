Pharmabranche im Umbruch "Bezahlt wird nur, wenn eine Therapie hilft"

Viviane Simon/ Agency People Image Vorstandschef Oschmann

Oschmann, Jahrgang 1957, führt den deutschen Traditionskonzern Merck seit Mai 2016. Der promovierte Tiermediziner startete seine Karriere bei der Internationalen Atomenergiebehörde, bevor er 1989 zum US-Pharmakonzern MSD wechselte. Die Merck-Konzerne in Deutschland und den USA sind seit 1919 separate Unternehmen. Oschmann war zudem lange Präsident des Weltpharmaverbands.

SPIEGEL: Herr Oschmann, Biotechnologie boomt, jedes Jahr entstehen Hunderte Start-ups, Pharmakonzerne investieren Milliarden in neue Forschungsrichtungen. Die Rede ist von einer neuen Ära der Medizin. Warum diese Euphorie auf einmal?

Oschmann: Zum einen hat sich technologisch viel getan. Und die Welt hat sich verändert: Ärzte, Wissenschaftler und Krankenkassen fordern Medikamente, die großen medizinischen Nutzen haben, gerade in Bereichen, in denen es bislang wenig gab. Daraus sind viele Innovationen entstanden, etwa in der Genetik.

SPIEGEL: Ähnlich große Hoffnungen gab es Ende der Neunzigerjahre. Was ist diesmal anders?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.