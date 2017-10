Michel Houellebecq zieht Bilanz "Ich bin der Autor der totalen Schlaffheit"

Sein Verschwinden hatte er schriftlich angekündigt: Zu seinem letzten Interview empfing Frankreichs prominentester und umstrittenster Schriftsteller Houellebecq, 61, während der Buchmesse Ende voriger Woche in seinem Hotelzimmer. Der Autor sprach, wie von ihm gewohnt, ernsthaft und zögerlich, rauchte ununterbrochen und schenkte sich spanischen Rotwein ein. Im Schauspiel Frankfurt hatte er zwei Tage zuvor einen improvisierten Vortrag über den Zustand der europäischen Kultur gehalten. Er habe vor Kurzem beschlossen, so hatte er dem SPIEGEL geschrieben, seine Einlassungen in der Öffentlichkeit einzustellen. Für die Frankfurter Buchmesse und den SPIEGEL mache er eine Ausnahme: Er finde es ziemlich gut, dass sein letztes Interview "dans mon magazine préféré" (in seinem Lieblingsmagazin) erscheine.

SPIEGEL: Monsieur Houellebecq, Sie sind zugleich ein Starautor und ein Skandalautor, der bewundert, geliebt und verabscheut wird. In Deutschland sieht man in Ihnen den radikalsten Schriftsteller unserer Zeit, einen schonungslosen Diagnostiker des Leidens und der Einsamkeit des modernen Individuums. In Frankreich gelten Sie vielen als Provokateur und Schmuddelliterat und stehen im Mittelpunkt unzähliger Polemiken. Wie verstehen Sie diesen Unterschied?

Houellebecq: Schwer zu sagen, ich habe keine schlüssige Erklärung. Vielleicht ertragen die Deutschen, von der Geschichte und der in ihr angehäuften Schuld unvergleichlich viel schlimmer mitgenommen, den Blick in den Spiegel besser. Es kann sein, dass man mich in Frankreich nicht liebt, weil man die Gesellschaft und die Wirklichkeit, die Dürftigkeit und das Elend der Moderne, die ich beschreibe, nicht liebt. Man darf aber nicht den Radiologen für das Entstehen des Krebsgeschwürs verantwortlich machen. Frankreich schätzt die Epoche nicht, in der es lebt.

SPIEGEL: Büßen Sie persönlich für die Negativität Ihrer Romanfiguren?

