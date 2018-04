Boxlegende kommt nach Deutschland Ich, Mike Tyson

Mike Tyson ist 51, aber heute ist einer dieser Tage, an denen er sich wie Muhammad Ali mit 70 bewegt. Ein alter, müder Mann in grauen Jeans und weißen Turnschuhen, der in seinem eigenen Haus verloren wirkt. Kein guter Tag.

Gestern war es noch schlimmer. Er war beim Zahnarzt, ein Backenzahn musste raus. Tyson hasst Zahnärzte. Ihm sind im Ring genug Schmerzen zugefügt worden. Kiki, seine Ehefrau, überzeugte die Klinik, Tyson unter Vollnarkose zu setzen. Heute hat er wieder zur Erleichterung aller gut gegessen. Rühreier, eine große Portion Eis, dann drei Teller Pasta mit Tomatensoße. In genau dieser Reihenfolge.

"Mike kommt gleich. Er ist groß in Deutschland, nicht wahr?", fragt David, den man besser Farid nennt, seitdem er im Knast zum Islam konvertiert ist. Farid ist ein alter Zellenkumpel aus der Zeit, als Tyson wegen Vergewaltigung einsaß und mit Mitte zwanzig seine besten Tage als Boxer schon hinter sich hatte. Farid saß wegen Kokainhandels. Er ist jetzt Mikes privater Assistent.

Farid steht im Eingangsbereich einer dieser Villen, die man aus amerikanischen Serien kennt. Selbst wenn man drinsteht, die Kronleuchter, die Säulen, die geschwungenen Marmortreppen sieht, denkt man, es sei eine Kulisse. Downtown Las Vegas ist 20 Kilometer von hier, und weil der Makler, der Tyson das Haus verkauft hat, damit Werbung macht, weiß man, dass es hier sechs Schlafzimmer und sechs Bäder plus Gästeklo gibt. 966 Quadratmeter Wohnfläche. Farid, mit verschränkten Armen, wartet noch immer auf eine Antwort. Wie groß ist Tyson heute noch?

