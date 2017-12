Mikrobiologe über gefährliche Keime im Haushalt "Beim Spülen sollte unbedingt der Toilettendeckel geschlossen werden"

Britt Schilling / DER SPIEGEL

Markus Egert, 45, lehrt an der Hochschule Furtwangen in Villingen-Schwenningen. Er erforscht die Verbreitung von Mikroben in den eigenen vier Wänden.

SPIEGEL: Herr Egert, früher sagten einem die Eltern: "Dreck reinigt den Magen." Keiner fand etwas dabei, einen Apfel zu essen, der in den Matsch gefallen war. Heute gibt es kaum noch eine Toilette ohne einen Spender mit Desinfektionsmittel. Sind wir inzwischen übertrieben reinlich?

Egert: An den rustikalen Spruch erinnere ich mich auch. Nur hat man früher eben zugleich darauf geachtet, dass man sich zu den richtigen Zeiten, etwa vor dem Essen und nach dem Toilettenbesuch, die Hände wäscht. Ich habe den Eindruck, viele Leute achten heute nicht mehr so sehr auf die grundsätzlichen Hygieneempfehlungen. Dabei ließen sich 50 Prozent aller Magen-Darm-Infektionen durch simples Händewaschen verhindern. Dazu brauche ich zu Hause keine High-End-Chemie.

SPIEGEL: Woher kommt die Sorglosigkeit?

