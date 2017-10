Miley Cyrus Ganz in Weiß 

Seien wir ehrlich, Miley Cyrus hat eine grauenvolle Singstimme. Seltsamerweise ist sie auf durchaus sympathische Art grauenvoll: Sie quäkt ein wenig rauchig daher, klingt dabei immer wie aus der Dose. Mal eher wie aus der Steckdose. Mal eher, als steckte ihr Kopf in einer Bong. Dabei kifft sie nicht mal mehr. Miley Cyrus hat den Kreis ihrer Karriere vollendet und ist auf ihrem neuen Album "Younger Now" wieder bei Country angelangt. Im Video zu ihrem Song "Malibu" steht sie in einem flirrenden Getreidefeld, ganz in Weiß, und beißt neckisch in ihren Sweater.

Als Miley Cyrus vor einigen Monaten nach dem Terroranschlag in Manchester bei Ariana Grandes Benefizkonzert mitmachte, war das einer ihrer ersten Auftritte mit dem alten neuen Image: die Spitzen noch blondiert, den Rest des Haars schon nicht mehr. Untenrum noch Miley, obenrum wieder Hannah Montana, die Sitcom-Figur ihrer ganz frühen Jahre. Ihre Tattoos bedeckt, aber in kniehohen Nuttenstiefeln. Sie sang mit Pharrell Williams "Happy", vor den Angehörigen der Opfer und den Bürgern der Stadt. Das war mutig, weil symbolisch heikel. Eine Gratwanderung. Aber es funktionierte. Wegen der Schweigeminute, wegen des kitschigen, aber im Kontext würdevollen Beginns des Konzerts. Aber auch, weil Miley vor Zuversicht und positiver Energie knisterte.

Obwohl beinahe der Archetypus des gezüchteten Stars - ihr Vater ist der Sänger und Schauspieler Billy Ray Cyrus, ihre Patentante die Countrygröße Dolly Parton -, erscheint sie auf all ihren Wegen und Abwegen stets unbekümmert. Mehr noch: Man kann ihr offenbar jede beliebige Musikrichtung auf den Leib schreiben - es funktioniert.

