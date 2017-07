Militärhistoriker über Bundeswehr-Soldaten "Die sollen kämpfen und töten können"

Werner Schüring / DER SPIEGEL

Sönke Neitzel, 49, lehrt Militärgeschichte an der Universität Potsdam. Für die Bestseller "Abgehört" und "Soldaten" wertete der Historiker Abhörprotokolle der Alliierten aus, die deutsche Gefangene belauscht hatten.

SPIEGEL: Herr Professor Neitzel, seit 53 Jahren gibt es in Rotenburg an der Wümme die Lent-Kaserne, benannt nach dem Piloten Helmut Lent. Nun soll die Kaserne umbenannt werden, weil Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen findet, dass ein Wehrmachtheld nicht mehr sinnstiftend für die heutige Bundeswehr sein könne. Was ist Ihre Meinung als Militärhistoriker dazu?

Neitzel: Lent erzielte 110 Abschüsse, er war einer der erfolgreichsten deutschen Nachtjäger und wurde von der Propaganda entsprechend gefeiert. Aber soweit wir wissen, war er kein Nazi. Nun kann man sagen, dieser Mann hat für ein System gekämpft, über dessen Charakter wir uns alle einig sind. Oder aber man schaut sich an, wie er sein Geschwader geführt hat, wie er selber geflogen ist, und kommt dann zu dem Schluss, dass er als Flieger und Truppenführer ein Vorbild war. Ich würde die Soldaten in der Lent-Kaserne fragen.

SPIEGEL: Die Tradition der Bundeswehr ist eine politische Frage, über die können nicht Soldaten entscheiden.

