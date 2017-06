IT-Konzerne Masa, der Milliardär, will die globale Datenherrschaft

Der Gast strahlte über das ganze Gesicht, so eng wie möglich schmiegte er sich an den Wahlsieger, der ihn um einen Kopf überragte und ihn mit den Worten vorstellte: "Dies ist Masa von Softbank aus Japan." Masa habe gerade eingewilligt, in den USA 50 Milliarden US-Dollar zu investieren und 50.000 neue Jobs zu schaffen. Masa sei einer der großen Männer der Industrie.

Das war Anfang Dezember im Trump-Tower in New York, kurz nach der Wahl des neuen US-Präsidenten. Für Masayoshi Son, 59, den Gründer des japanischen IT-Konzerns Softbank, war der Empfang bei Donald Trump ein weiterer Coup in der Geschichte seines steilen Aufstiegs.

Da ertrug Son es auch, dass viele nicht wussten, wer er ist. "M-a-s-a", buchstabierte er seinen Spitznamen für die Reporter in der Lobby des Trump-Towers. Dann klärte er sie auf, dass ihm Sprint gehöre, der viertgrößte Mobilfunkbetreiber der USA. Unlängst habe Softbank auch ARM gekauft, den britischen Hightechkonzern, der Mikrochips entwickelt, die in mehr als 95 Prozent aller Smartphones weltweit verwendet werden. Dafür habe er 32 Milliarden Dollar bezahlt, sagte Son, "in bar."

Sons Reich reicht von einem französischen Roboterhersteller über eine chinesische Taxi-App bis zu einem indischen Portal für Onlineshopping. Den Kern seines IT-Konglomerats bildet Softbank, einer von Japans drei großen Telekom-Betreibern. Im vergangenen Geschäftsjahr, das Ende März 2017 endete, verdreifachte Softbank seinen Reingewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf umgerechnet 11,5 Milliarden Euro. Und mit einem Privatvermögen von über 20 Milliarden Dollar erklomm Son kürzlich Platz eins auf der "Forbes"-Liste der reichsten Japaner. Nun will Son das größte IT-Imperium der Welt schaffen und den Alltag der Menschheit mithilfe künstlicher Intelligenz umwälzen.

