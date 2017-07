Ärger unter Reichen Streiten zwei Milliardäre um ein Boot

Kleine Kinder und reiche Männer haben eines gemeinsam: Um ihr Spielzeug können beide trefflich streiten. Was den einen ihr Sandförmchen, ist den anderen ihre Superjacht: größer, besser, toller - bätsch. So weit, so normal.

Doch was die beiden Milliardäre Otto Happel und Hans Georg Näder derzeit miteinander austragen, geht über das übliche Maß erwachsener Kindereien weit hinaus. Aus dem Ärger um eine Segeljacht haben die beiden Wirtschaftsbosse eine juristische Fehde gemacht: Es geht um den Vorwurf versuchter Erpressung, um viel Geld und noch mehr Ego.

Dabei ist der Anlass des hässlichen Streits ein echtes Schmuckstück: die Megajacht "Hetairos", 67 Meter lang, rund 60 Millionen Euro teuer. Der Industrieunternehmer und Milliardär Happel, geschätztes Vermögen: gut drei Milliarden Schweizer Franken, hatte die Segeljacht 2006 bei der finnischen Werft Baltic Yachts bestellt.

Der klassisch anmutende Zweimaster ist unter Deck ein edles Wohnschiff: Kirschholzmöbel, Walnussholzböden, gediegene Sofas. Doch Happel, selbst Ingenieur und ehrgeiziger Regatta-Segler, ließ sich vor allem ein technisches Meisterstück bauen: den größten je gefertigten Zweimaster aus Carbon, einen Regatta-Racer der Superlative. Aber viel Freude hat Happel, 69, an seiner "Hetairos" - das griechische Wort bedeutet Gefährte und Freund - bisher nicht gehabt.

