Putzfrau, Au-Pair, Lieferservice Unser feines Leben - dank Billigpersonal. Ist das fair?  

Manchmal genügt ein Malheur, um das fragile Gebilde, das sich Familie nennt, durcheinanderzubringen. So wie an jenem Tag vor einigen Wochen. Julie Sternberg, 35, Produktmanagerin in leitender Position, war geschäftlich in Krakau. Sie saß in einem Meeting, als der Anruf aus Deutschland kam: Elisabeth, ihre dreijährige Tochter, habe Durchfall. Jemand müsse sie dringend aus dem Kindergarten abholen.

Ihr Mann Kai, 36, konnte nicht einspringen. Der Wirtschaftsingenieur steckte bei der Arbeit fest. Es war Anastasiia, das Au-pair der Familie, die zum Kindergarten in Hasloh bei Hamburg fuhr und das Mädchen samt Zwillingsbruder Henry nach Hause brachte.

Nach der Geburt der Zwillinge war Julie Sternberg neun Monate zu Hause geblieben. Viel länger hätte sie es nicht ausgehalten. Sie liebt ihren Job. Ihn für die Kinder aufgeben? "Das stand für mich nie zur Debatte." Julie Sternberg sitzt am Esstisch der Familie, eine große blonde Frau, die eben noch schnell ein Telefonat mit Kunden erledigt hat. Seit Elisabeth und Henry anderthalb sind, arbeitet sie wieder Vollzeit. Genau wie ihr Mann.

Es ist ein modernes Familienmodell, das die Sternbergs leben. So wie Millionen deutsche Paare, die es selbstverständlich finden, nach der Geburt ihrer Kinder in den Job zurückzukehren. Aber auch eines, in dem Zeit eine knappe Ressource ist. Und das ohne Unterstützung von außen kaum auskommt.

