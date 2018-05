Dubioser Unterstützerverein Wie die AfD-Finanziers enttarnt werden sollen

In diesen Tagen beugen sich die Beamten der Bundestagsverwaltung über die Rechenschaftsberichte der Parteien für das Jahr 2016. Die Zahlenwerke legen offen, welche Spenden eingegangen sind und wie viel Geld die Parteien für ihre Wahlkämpfe ausgegeben haben.

Bei der noch jungen AfD müsste der Bericht hochspannend ausfallen: 2016 war das Jahr, in dem die Rechtspopulisten den Durchbruch schafften und mit zweistelligen Wahlergebnissen in fünf Landesparlamente einzogen. Ein wichtiger Faktor für diese Erfolge waren anonyme Gönner, die auf Großplakaten und in Gratiszeitungen an Millionen Haushalte zur Wahl der AfD aufriefen. Wer steckte hinter der Aktion?

Der Rechenschaftsbericht wird hierzu keine Klarheit liefern, nach SPIEGEL-Informationen werden die Quellen der millionenschweren Wahlkampfhilfe nicht offengelegt. Eine Lücke im Parteienrecht erlaubt es den AfD-Helfern, ihre Zahlungen an einen Unterstützerverein zu leisten, ohne dass ihre Namen bekannt werden. So ist kein Cent rechenschaftspflichtig.

Politiker der Unionsparteien wollen diese Praxis nun nicht länger dulden. Auf Betreiben von Philipp Amthor, dem jüngsten Mitglied der Unionsfraktion, planen die Innenpolitiker strengere Transparenzregeln und schärfere Kontrollen durch die Bundestagsverwaltung. "Es ist nicht hinzunehmen", sagt Amthor, "dass sich finanzielle Eingriffe in den Parteienwettbewerb auf diese Weise verschleiern lassen."

