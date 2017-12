Netflix-Serie "Mindhunter" "Du bist gestörter, als ich dachte"

Edmund Kemper ist ein Berg von Mensch und ein Monster von Mann, aber ganz nett. Untergebracht ist er in einem Gefängniskrankenhaus in Kalifornien. Er hat zehn Menschen ermordet, fast alles Frauen, seine Großeltern, seine Mutter, Studentinnen und Schülerinnen, die er als Anhalterinnen mitgenommen hatte, die jüngste war 15. Er hat die Leichen zerstückelt, bevor er sich an ihnen verging.

Holden Ford, ein junger FBI-Agent, besucht ihn im Gefängnis. Kemper, mehr als zwei Meter groß, 130 Kilogramm schwer, die Brille wie Glasbausteine, empfängt den FBI-Mann, wie ein Gastgeber seinen Gast empfängt. Die Fahrt sei sicherlich lang gewesen, ob Ford schon gefrühstückt habe?

Ein Sandwich vielleicht?

Nein, danke, sagt Ford.

Was für ein Sandwich?

Ist schon gut, sagt Ford.

Ein Sandwich mit Eiersalat?

Wirklich nicht.

Ich besorge uns ein Sandwich mit Eiersalat.

Gibt es auch Thunfisch?, fragt Ford. Er weiß, dass er längst verloren hat.

Sie wirken ziemlich nervös, sagt Kemper, die Stimme ruhig und bestimmt.

Es ist das Jahr 1977, von dem die Netflix-Serie "Mindhunter" erzählt. Zwei FBI-Agenten wollen das Böse erforschen, die Psychologie einführen in die Betonkopfwelt des alten FBI. Sie sind nur zu zweit in der Abteilung für Verhaltensforschung, neumodischer Hippiekram. Gemeinsam touren sie durch die USA, um Polizisten vor Ort Vorträge über die Ermittlungsmethoden des FBI zu halten.

Die Vorlage der Serie ist ein Sachbuch des ehemaligen FBI-Profilers John Douglas, der damals begann, Serienmörder zu befragen. Holden Ford hat kaum Ähnlichkeit mit ihm, die inhaftierten Mörder in "Mindhunter" aber beruhen alle auf wahren Personen.

