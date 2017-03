Sexuelle Gewalt Ein Leben lang

Markus Diegmann kann in weißer Bettwäsche nicht einschlafen. Er findet darin keine Ruhe, erzählt er. Also schleppte er in jeden Urlaub, auf jede Dienstreise einen Schlafsack mit, ohne so recht zu verstehen, warum.

Bis die Erinnerungen detaillierter zurückkamen. Da sah Diegmann wieder diesen nackten Mann vor sich, auf dem Bett mit weißer Bettwäsche. Davor steht ein kleiner blonder Junge, fünf Jahre alt, das ist Diegmann selbst.

Er sagt, dass er als Minderjähriger missbraucht wurde und bis heute an den Folgen leidet. Er ist jetzt 51 Jahre alt, ein hagerer Mann, Halbglatze, die restlichen Haare kurz rasiert. Er sitzt in seinem Wohnmobil, sein Hund rutscht immer dann näher an ihn heran, wenn sich in seinen Augen Tränen sammeln.

Vor fast 30 Jahren ging Diegmann das erste Mal zur Polizei, doch seine Angaben waren nicht präzise genug und die Taten verjährt. Seit knapp vier Jahren kann Diegmann sich sehr detailliert erinnern. Auch an das, was der Sohn der Untermieterin, gerade volljährig, mit ihm gemacht habe, sagt Diegmann. Über sieben Jahre hinweg habe der ihn vergewaltigt, immer wieder.

Einer seiner Brüder bestätigt die Taten und sagte mit ihm bei einer Anhörung aus. Eine Psychotherapeutin bescheinigt Diegmann eine posttraumatische Belastungsstörung mit depressiven Episoden sowie eine Borderlinestörung. Sie beschreibt auch die Ursache: "Herr D. wurde in seiner Kindheit über Jahre sexuell von mehr als einem Täter missbraucht." Er kannte die Menschen, die ihm Gewalt antaten. Experten sprechen von sexueller Gewalt im familiären Umfeld.

