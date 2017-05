Missbrauchsskandal in Tauberbischofsheim "Haltet bloß die Klappe!"

Der Ort der großen Gefechte war in Tauberbischofsheim stets die Planche. Neuerdings wird auch auf offener Straße angegriffen.

Jemand erzählt, wie vor ein paar Wochen vor dem Haus seiner Nachbarin ein Auto anhielt: "Der Fahrer ließ den Motor laufen und hupte, meine Nachbarin kam aus dem Haus, sie filmte den Mann mit ihrem Smartphone, weil er schon mal bei ihr vorgefahren war. Als sie ein paar Meter vor seinem Wagen stand, gab er plötzlich Gas, raste auf sie zu. Sie flüchtete ins Haus."

Die beiden Personen sind keine Schauspieler am Set eines Fernsehkrimis. Es sind Arbeitskollegen, sie sind am Fechtzentrum in Tauberbischofsheim beschäftigt.

Wer sich in diesen Tagen dort umhört, bekommt einige solcher Geschichten erzählt. Die Leute sprechen von "Psychospielchen" und "Telefonterror", von einem "System der Angst". In manchen Gesprächen rollen Tränen. Einige sagen ganz unverblümt, dass sie diesem oder jenem Kollegen den Tod wünschen.

Das ist Tauberbischofsheim, das selbst ernannte Mekka des Fechtsports, im Mai 2017. Ein Ort, an dem gehasst wird.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.