Machtmissbrauch Die Befreiung des Christian Kracht

Da ist vor allem dieser eine Satz - und alle, die in letzter Zeit vor sich hinmurmelten, jetzt sei es aber auch mal langsam gut mit all den Missbrauchsgeschichten und dieser bizarren Massentherapie der Welt, sollen ihn hören. Dieser Satz, den der Schriftsteller Christian Kracht am Dienstagabend in seiner Poetikvorlesung an der Frankfurter Goethe-Universität gesagt hat: "Lange Jahre, Jahrzehnte, 40 Jahre habe ich gedacht, ich hätte mir dieses Szenario eingebildet oder ausgedacht."

Ein Mann hat in seiner Kindheit Schreckliches erlebt. Demütigung, Machtmissbrauch, sexuellen Missbrauch durch einen Menschen, dem er anvertraut war, ausgeliefert ganz und gar. Christian Kracht war zwölf Jahre alt, als ihm vom Pastor Keith Gleed in dem kanadischen Internat, in das ihn seine Eltern geschickt hatten, Ungeheuerliches angetan wurde. Und als er daraufhin, so berichtete es Christian Kracht am Dienstag den versammelten Zuhörern, seinen Eltern weinend am Telefon davon erzählte, glaubten sie ihm kein Wort. Er habe ja "schon immer so eine ausladende Fantasie" gehabt. Und so kam es, dass er schon bald sich selbst nicht mehr glaubte.

Erst jetzt, im Zuge der Weinstein-Enthüllungen, las Kracht in einem Magazin den Bericht über 30 Jungen, denen Gleiches geschehen war. Und plötzlich - beinahe 40 Jahre nach dem Geschehen, wie ein Blitz, der Glaube an sich selbst. Zurückgegeben von Menschen, die sich erinnerten und darüber sprachen: "Sie können sich vielleicht vorstellen, was diese späte, vor ein paar Monaten erst erlangte Erkenntnis, ich sei eben kein fantasievoller Lügner gewesen, mir bedeutet hat."

