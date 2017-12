Gesundheitssystem pervers Warum Ärzte ihren Patienten ernste Krankheiten andichten

Die Fahnder kamen wie ein Heuschreckenschwarm über die AOK: Morgens um 10 Uhr tauchten sie auf, in Düsseldorf, in Hamburg, ohne Vorwarnung. Sie grasten die Datensätze ab, 320 Millionen Abrechnungen, doch satt waren sie noch lange nicht. Sie fielen über die Mails her, auch das reichte nicht. Erst als sie weitere 45 Kisten mit Akten vollgepackt hatten, zogen sie ab.

Seit der Razzia Ende September ist klar, dass es die Hamburger Staatsanwaltschaft ernst meint. Der Verdacht: Die AOK Rheinland/Hamburg soll selbst lange unersättlich gewesen sein. Gierig nach schweren Diagnosen. Die sollten Ärzte, so der Vorwurf der Ermittler, den Versicherten der AOK andichten, weil die Kasse auf diese Weise viel Geld aus dem Gesundheitsfonds herausziehen konnte.

Auch die Barmer in Berlin durchsuchten Fahnder schon, weil sie Ärzte dazu angestiftet haben soll, die Diagnosen ihrer Kunden hochzujazzen - für mehr Geld aus dem Topf, was die Barmer bestreitet. Man habe nur die korrekte Erfassung vorhandener Diagnosen sicherstellen wollen. Gegen die Techniker Krankenkasse (TK) ermittelt die Staatsanwaltschaft inzwischen ebenfalls.

Den Gesundheitsfonds hatte die Bundesregierung 2009 beschlossen. Die Politik wollte verhindern, dass Kassen pleitegehen, die mehr Patienten mit hohen Behandlungskosten haben, etwa die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK) mit ihren vielen älteren Kunden. Also zahlten alle Kassen die Beiträge ihrer Mitglieder in den Gesundheitsfonds ein. Wer hohe Risiken hatte, bekam mehr wieder heraus als andere. Eine Art Finanzausgleich und im Prinzip eine gute Idee. Doch sie wird missbraucht.

