Cybergewalt "Bis unter die Bettdecke"

Das 2011 gegründete Bündnis gegen Cybermobbing hat mit Unterstützung der Telekom über 3000 Schüler, Eltern und Lehrer zu Onlinemobbing befragt. Uwe Leest, 55, Mitautor der Studie, ist Vorsitzender des Vereins. Peter Sommerhalter, 44, klärt als Dozent für Prävention und Medienberatung an Schulen über die Gefahren von Cybermobbing auf. Dabei lernte er Chiara, 17, kennen, die bis vor einem Jahr massiv im Internet beleidigt wurde.

SPIEGEL: Herr Leest, das Problem Mobbing ist schon länger bekannt. Was ist so anders an Cybermobbing, dass Sie sich gezielt dagegen einsetzen?

Leest: Cybermobbing ist noch schlimmer. Früher war es eine Clique, die sich über jemanden lustig machte, heute können das in einer WhatsApp-Gruppe 100 oder 1000 Mitschüler gleichzeitig sein. Die Anonymität im Netz macht es dem Angreifer leichter, sein Opfer zu treffen. Und: Das Internet vergisst nie.

Sommerhalter: Ich habe früher selbst Mobbing erlebt, als Täter und als Opfer. Doch zu Hause war ich sicher, da gab es meinen großen Bruder, meinen Hund. Heute nehmen Kinder ihr Handy mit ins Bett. So kommen die Beleidigungen durch die Haustür, am Schlafzimmer der Eltern vorbei bis unter die Bettdecke. Der Schutzraum ist weg. Selbst Eltern, die ihren Kindern das Internet ab 20 Uhr sperren, wissen nicht, dass ihre Kinder womöglich das WLAN-Passwort vom Nachbarn besitzen.

SPIEGEL: Chiara, wie fing das bei Ihnen an?

