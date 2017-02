Mode Warum Polyester einen sagenhaften Boom erlebt

Sechzig neue Kleidungsstücke kauft jeder Deutsche durchschnittlich pro Jahr. Mehr als einen Artikel pro Woche. Wer das nicht glauben will, sollte sich die YouTube-Videos von Stephanie anschauen: ein rosa Samtkleid für neun Euro, eine Camouflagejacke für zehn Euro, ein Stricktop für drei Euro - 17 Kleidungsstücke präsentierte die junge Frau im Dezember ihren Abonnenten, in 22 Minuten, 2 Sekunden. Im Januar waren es ebenfalls 17 Teile in 16 Minuten, 46 Sekunden, darunter drei Pyjamasets mit Comicmotiven für je sieben Euro.

"Haul", englisch für "Beute", nennt sich das Videoformat, bei dem zumeist Teenager ihre jüngsten Shoppingschnäppchen im Akkord vorführen. Oft wird aus dem Kinderzimmer gesendet, die Klamotten werden direkt aus der Tüte gezogen. "XXXL Primark Haul" heißt die Serie von Stephanie, die sich im Netz "Golightly" nennt, nach Holly Golightly, Hauptfigur in Truman Capotes Roman "Frühstück bei Tiffany". Dabei hätte sich das Partygirl aus den Fünfzigerjahren den Konsumrausch, den ihre deutsche Namensvetterin zelebriert, wohl nicht vorstellen können.

Immer mehr. Immer öfter. Immer billiger. So lautet der Dreiklang der Modeindustrie inzwischen. Früher gab es Winter- und Sommerklamotten. Und Übergangsmäntel. Heute sind 12 bis 14 Kollektionen im Jahr keine Seltenheit. Täglich wird in den Filialen von Primark, H&M oder C&A neue Ware eingeräumt. Bei Zara braucht ein Kleidungsstück vom Entwurf auf dem Reißbrett bis ins Regal nur zwei Wochen. Fast Fashion ist der Fachausdruck für diesen rasanten Wandel. Doch wie funktioniert das Prinzip?

