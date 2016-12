Streit um Modern-Talking-Kopie Modern Stalking

Bevor Micha Beurich sich in Dieter Bohlen verwandelt und ein Flugzeug nach Finnland besteigt, regelt er noch kurz per Telefon den Stuhlgang eines seiner Kunden. Es geht um ein Medikament, das zu Verstopfung führt. Beurich kümmert sich im Auftrag deutscher Gerichte um Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen. Das ist sein erster Beruf. Sein zweiter Beruf ist es, sich in Dieter Bohlen zu verwandeln. Für ihn ist das leicht, denn er sieht nun mal so aus: gleicher massiver Schädel, gleiches Teufelslächeln, gleiches Blond.

Beurich, 44, fliegt zusammen mit André Brand, 53, einem in der DDR ausgebildeten Rinderzüchter, der aussieht wie Thomas Anders: gleiche Körpergröße, gleiche schwarze Mähne, gleiche hübsche Augen.

Beurich und Brand kommen aus Plauen in Sachsen. Zusammen sind sie "Modern Talking reloaded". Sie sind eine TributeBand, auf ihren Shows läuft im Hintergrund ein Playback, und sie singen drüber. Sie werden in den folgenden drei Tagen durch Finnland touren und Lieder von Modern Talking aufführen. Sie tun das, obwohl es ihr Untergang sein könnte.

Die Reise führt am ersten Abend nach Seinajöki, in eine Kleinstadt, von der der Fahrer des Tourbusses sagt, die Menschen dort seien bekannt dafür, dass sie gut mit Messern umgehen können.

