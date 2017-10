Interview mit dem "Mittagsmörder" "Verbrecher sein. Das hat sich einfach so ergeben"

Der Mörder kommt pünktlich, sein Schritt ist leicht, sein Händedruck kräftig, zur Begrüßung lächelt er. Er zieht seine orangefarbene Regenjacke aus, setzt sich an den Tisch eines italienischen Restaurants im Süden von München und legt beide Hände auf die rote Tischdecke.

Er hat den Treffpunkt vorgeschlagen, er schätze die Küche hier, sagt er. Als er ins Gefängnis kam, am 1. Juni 1965, da war er 24, gab es noch keine Pizzerien in der Stadt. Kurz schaut er in die Karte, dann bestellt er eine Pizza Parma und ein Radler, er lächelt die Kellnerin an und sagt freundlich "Prego". Er lächelt viel, auch an Stellen des Gesprächs, an denen es darum geht, dass er einer Mutter aus unmittelbarer Nähe ein 9x19-Millimeter-Parabellum-Projektil in die Stirn schoss.

Klaus G. tötete bei mehreren Überfällen mindestens fünf Menschen. Er tötete den Sparkassenangestellten Erich Hallbauer, 50, bei der Arbeit, Vater einer 14-jährigen Tochter. Er tötete bei einem weiteren Raub den Firmenboten Oskar Seidel, 51, seit dem Krieg schwerhörig - er hatte von dem Überfall nichts mitbekommen und suchte gerade seine Lesebrille in der Brusttasche, um Überweisungsformulare auszufüllen. Er erschoss die ahnungslose Mutter Karola Hannwacker, 58, Ladeninhaberin, und ihren Sohn Helmut, 30, der sie verteidigte. Schließlich erschoss er bei einem Ladendiebstahl den Hausmeister Hermann Thieme, unbekannten Alters, der die Kunden seines Kaufhauses beschützen wollte. Er gestand auch den Doppelmord an der 46-jährigen Valeska Eder, Werkstattgehilfin, und ihrem Verlobten Enrique Hering, 54, Versicherungsvertreter. Die beiden waren gerade beim Kartenspiel und wollten bald heiraten. Das Geständnis widerrief er später.

Klaus G. sieht nicht aus wie ein Mörder, weil kaum jemand aussieht wie ein Mörder. Sein Hemd ist gebügelt, sein weißes Haar gescheitelt, er trägt geputzte Lederschuhe und eine Hornbrille, er sieht aus wie ein freundlicher Opa. Nur die Zartheit seiner Hände verrät, dass er nie gearbeitet hat.

Und die wenigen Falten in seinem Gesicht lassen erkennen, dass er kaum Gelegenheit hatte, sich unter der Sonne zu bewegen.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.