Norman Mailer über den Kennedy-Mörder "Nun wußte ich, was für ein Mensch Lee Harvey Oswald war"

Dieses Interview stammt aus dem SPIEGEL 26/1995

AP Schriftsteller Norman Mailer (gestorben 2007)

SPIEGEL: Herr Mailer, im Schlusskapitel Ihres neuen Buches "Oswald's Tale" (dt. Oswalds Geschichte. Der Fall Lee Harvey Oswald. Ein amerikanisches Trauma - d. Red.) schreiben Sie, am liebsten hätten Sie es "Eine amerikanische Tragödie" genannt. Was ist an der Geschichte des Sonderlings und mutmaßlichen Kennedy-Attentäters Lee Harvey Oswald so typisch amerikanisch?

Mailer: Oswald war natürlich eine Ausnahme, aber eine für Amerika sehr bezeichnende Ausnahme. Vieles in seinem Charakter ist uramerikanisch.

SPIEGEL: Nämlich?

Mailer: Sein maßloser Ehrgeiz, sein Glaube an die absolute persönliche Freiheit, seine unerschütterliche Überzeugung, es ganz allein schaffen zu können. Er war ein Linker, hielt aber nichts von kollektivem Handeln, sondern setzte ganz auf das Individuum. Oswald war eine äußerst vielschichtige Persönlichkeit - so komplex, wie die meisten Amerikaner im Lauf ihres Lebens werden, weil sie kaum irgendwo fest verwurzelt sind.

SPIEGEL: Für Sachbücher mit romanhaften Zügen hat sich in den USA der Begriff "faction" eingebürgert. Würden Sie auch "Oswald's Tale" so bezeichnen?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.