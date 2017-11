Morrisseys Weltbild "Die Person, die als Opfer bezeichnet wird, ist lediglich enttäuscht"

Ob der Brite Steven Patrick Morrissey, 58, der sich als Musiker nur Morrissey nennt, nun Genius ist oder Schrat, Selbstdarsteller oder cholerischer Poet, wird sich wohl nie endgültig klären lassen. Ganz sicher ist der Mann aus Manchester, der in den Achtzigerjahren als Sänger der Popband The Smiths berühmt wurde, ein großer Exzentriker des Pop. Ob Konzert oder Interview, er pflegt die Pose der Diva. Das Treffen fand anlässlich seines neuen Albums "Low in High School" in Los Angeles statt; es wurde sehr kurzfristig anberaumt und dann mehrfach verschoben, Herrschaftsgesten wollen gepflegt sein. Schließlich ist Morrissey doch bereit zu sprechen. Der Fotograf allerdings wird von einem seiner Manager rüde des Raums verwiesen: "Get out of my hotel!" Das Polaroidfoto machte die Interviewerin.

SPIEGEL: Mr Morrissey, in Ihrem neuen Song "Spent the Day in Bed" empfehlen Sie, keine Nachrichten mehr zu sehen. Ein ernst gemeinter Vorschlag?

Morrissey: Ja. Die Menschen sollten damit aufhören um ihrer eigenen geistigen Gesundheit willen. Sie müssen aufhören. Die Nachrichten sind nur noch Social Engineering, und dabei geht es um Kontrolle und nicht um Information. Es gibt keine Nachrichten mehr. Nur noch Kontrolle.

SPIEGEL: Das klingt nach Trumps Fake News, aber Sie haben sich gerade bei einem Konzert gegen Trump ausgesprochen.

Morrissey: Trump hat so viel Aufmerksamkeit bekommen, erst recht im Vergleich zu anderen Kandidaten - Bernie Sanders zum Beispiel. Obwohl die Medien sagten, er werde nicht gewinnen, jeden Tag, alle Überschriften: Trump, Trump, Trump, Trump! Die amerikanischen Medien haben Trump geholfen, ja, sie haben ihn erst erschaffen. Ob sie ihn kritisieren oder über ihn lachen, das ist ihm egal, er will nur sein Bild und seinen Namen sehen. Die amerikanischen Medien haben sich selbst ins Bein geschossen. Seitdem er an der Macht ist, hat er die Welt erschöpft. Er grapscht nach allem wie ein kleines Kind. Er ist kein Anführer. Er ist ein Ungeziefer. Ein riesiges Ungeziefer.

SPIEGEL: Denken Sie, dass er wiedergewählt werden wird?

Liebe Leserin, lieber Leser,

