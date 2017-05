Kneipenstreit im Ruhrpott "Scheiße finde ich dat"

Wenn sich die Gelsenkirchener Kneipenbesitzer Tiemo Kaczmarek, Deutschland, und Cem Özdemir, Türkei, zufällig auf der Straße trafen, und das kam fast jeden Tag vor, denn das Rosi (Özdemir) und das Posthörnchen (Kaczmarek) trennt nur eine schmale verkehrsberuhigte Straße, dann waren die beiden Männer bisher immer so klug, niemals über Politik zu reden. Nicht über Erdogan, nicht über Petry, nicht über die AKP, nicht über Pegida, nicht über Sarrazin, nicht über Leitkultur, nicht über Solingen, schon gar nicht über die öffentlich-rechtliche Talkshow-Schleife, in der die beliebte Frage gestellt wird, ob der Osmane an sich überhaupt integrationsfähig sei.

Kaczmarek und Özdemir, nicht unklug, haben einfach immer so getan, als hörten sie den Lärm nicht. Als würden sie nicht mitbekommen, dass da seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten ein deutsch-türkischer Schuldzuweisungswettbewerb im Gange ist, an dem sich sie Republik mal mehr, mal weniger engagiert beteiligt.

Der deutsche und der türkische Wirt, beide Mitte vierzig, waren ganz im Inneren davon überzeugt, dass es besser ist, nicht zu fragen, was der andere wirklich denkt. Beide hatten erkannt, dass die freie politische Meinungsäußerung im Prinzip gut für die Demokratie ist, aber selten gut fürs Geschäft und eine geschmeidige Nachbarschaft.

