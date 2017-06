Risiko Magenverkleinerung Endlich nicht mehr dick - aber dafür alkoholabhängig 

Eigentlich hätte durch die Operation alles besser werden sollen. Wie erhofft, nahm die gut verdienende Mittvierzigerin über 60 Kilogramm ab, nachdem Ärzte ihren Magen verkleinert hatten.

Doch nach über zwei Jahren wurde die Amerikanerin, die an einer Studie der State University of New York teilnahm, spielsüchtig.

"Ich fühlte mich, als hätte ich meinen besten Freund verloren", berichtete sie der Studienleiterin über ihre Zeit nach der OP. "Ich vermisste das Essen. Ich hatte nicht ständig Hunger, aber ich vermisste es. Es war mir ein Trost gewesen. Deshalb ersetze ich es jetzt durch andere Dinge, die nicht gut für mich sind."

Für extrem Übergewichtige gilt eine sogenannte bariatrische Operation (von griechisch "báros" - Gewicht), bei der entweder ein Großteil des Magens mit einem Bypass umgangen oder das Organ zu einem Schlauch verkleinert wird, als die mit Abstand wirksamste Methode, um dauerhaft Gewicht zu verlieren (siehe Grafik). Für viele Betroffene ist ein solcher Eingriff sogar die letzte Hoffnung auf ein einigermaßen normales und gesundes Leben.

Große Mahlzeiten zu essen ist nach einer solchen OP kaum mehr möglich. Zucker im Übermaß wird zudem oft nur noch schlecht vertragen. Positive Folgen sind neben der Gewichtsabnahme eine Senkung des Blutdrucks und der Blutfettwerte.

