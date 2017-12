Rätselhafter Serienverbrecher Der Lasermann und der NSU

Einer der gefährlichsten Serientäter Schwedens sitzt in einer Einzelzelle der Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main und feilt an seinem Lebenslauf. John Ausonius stellt sich seiner Vergangenheit, so erzählt es sein Anwalt. Ausonius schont sich nicht, notiert auch Details. Nein, es soll nicht nach Selbstmitleid klingen, also noch einmal von vorn. Der 64-Jährige schreibt mit der Hand, streicht, formuliert um, holt wieder aus. Ein Leben im Zeitraffer: im Untergrund, auf der Flucht, hinter Gittern.

Die Zeit drängt. Was John Ausonius jetzt aufschreibt, will er im Gerichtssaal vortragen. Warum er ist, wer er ist; warum er tat, was er tat; warum er heute ein anderer ist, als er einst war. Und vor allem, warum er nicht der Mörder von Blanka Zmigrod ist.

In dieser Woche beginnt die Hauptverhandlung vor der 22. Strafkammer des Landgerichts Frankfurt am Main. Die Staatsanwaltschaft ist davon überzeugt, dass der gebürtige Schwede heimtückisch und aus Habgier am 23. Februar 1992 gemordet hat.

Seit mehr als 24 Jahren sitzt John Ausonius wegen anderer schwerer Straftaten im Gefängnis, bis vor einem Jahr in seinem Heimatland. Dann wurde er nach Deutschland ausgeliefert.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.