Nahost-Konflikt Warum ein Mädchen einen Soldaten ohrfeigte

Anna Surinyach ist freiberufliche Fotojournalistin mit Schwerpunkt Migration, Flüchtlinge und Menschenrechte. Sie hat zwischen 2014 bis 2016 in Palästina gearbeitet und dort mit ihren Fotos dokumentiert, welche Folgen die israelischen Besatzung für die Menschen hat. Surinyach hat schon in vielen Ländern für internationale Medien und Organisationen fotografiert, unter anderem in Kolumbien, dem Südsudan, Indien, Bangladesch und Nigeria. Sie lebt in Barcelona.