Alle für einen? Der Mythos von der Nato-Garantie

Auf der ersten Seite prangt oben rechts ein Stempel in schwarzer Farbe: "Hat dem Herrn Bundeskanzler vorgelegen." Unten links ist in roter Tinte eine Notiz des Staatssekretärs im Auswärtigen Amt Walter Hallstein zu sehen. Daraus geht hervor, wer die Ausarbeitung am 11. Juni 1955 in Auftrag gab: "Hrn. Bundeskanzler auf die heutige Weisung." Regierungschef war damals Konrad Adenauer (CDU).

Knapp sechs Wochen zuvor hatte die Bundesrepublik ihren Beitritt zur Nato vollzogen. Noch gab es keine Bundeswehr, die Sicherheit der westdeutschen Republik hing vor allem von der Entschlossenheit der USA ab, die Deutschen gegen einen Angriff Moskaus zu verteidigen. In dem Geheimpapier "Beistandsverpflichtungen der Vereinigten Staaten gegenüber der Bundesrepublik" listeten Hallsteins Rechtsexperten aus dem Auswärtigen Amt auf, was die USA zugesagt hatten. Ausgerechnet vom Nato-Vertrag hielten die Deutschen wenig.

Die jurististischen Verpflichtungen gingen "nicht sehr weit", urteilten die Experten. "Die Vereinigten Staaten sind nur verpflichtet, bei einem Angriff gegen einen der übrigen Nato-Staaten, also insbesondere der Bundesrepublik, den von ihr für erforderlich erachteten Beistand zu leisten." Doch den Amerikanern bleibe ein großer Spielraum:

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.