Naturgeburt extrem Die Frau als wildes Tier

Unity ist ein außergewöhnlicher Vorname für ein Mädchen mit dem Nachnamen Hansen-Peltzer. Die Standesbeamtin habe den Stift beiseitegelegt, ihr Blick sei streng geworden, sagt Unitys Vater. Als er ausführte, die Geburt könne weder von einem Arzt noch von einer Hebamme bezeugt werden, weil seine Frau das Kind im aufblasbaren Wohnzimmer-Whirlpool ohne medizinische Hilfe zur Welt gebracht habe, habe die Standesbeamtin gesagt: "Sie haben das Kind doch geklaut!"

So schildert Stephan Hansen-Peltzer den ersten Kontakt mit dem Staat, als er seine Tochter anmelden wollte. Zu Hause füllte er die Geburtsanzeige einfach selbst aus. Als er mit dem Formular in der Hand am nächsten Tag erneut im Büro der Standesbeamtin vorsprach, habe die ihn mit den Worten fortgeschickt: "Wir sind doch nicht in Afrika!"

Dann rief sie das Jugendamt an.

Unitys Eltern wohnen in einem süßen Dorf mitten in der Vulkaneifel. An ihren Wohnzimmerwänden hängen Tierposter und selbst bemalte Leinwände. Auf dem Fliesenboden haben die Hansen-Peltzers Yogamatten ausgelegt, damit dem kleinen Mädchen die Füße nicht kalt werden. Nichts ist Unitys Eltern wichtiger, als dass es ihr gut geht.

Stephan und Nicole Hansen-Peltzer haben in Köln Sport und Gesundheitsökonomie studiert. Inzwischen haben sie sich selbstständig gemacht und bieten Fitnesstraining und -beratung an, unter dem Namen "IndividuAlienZzz": individuelle Aliens, also Außerirdische. Stephan Hansen-Peltzer hat nicht nur ein Faible für außergewöhnliche Wortschöpfungen. Er sagt, er kenne sich auch mit dem menschlichen Körper sehr gut aus: "Wenn man die Frau ein wildes Tier sein lässt, geht alles gut."

