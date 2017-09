Nazi-Opfer Das Schicksal des Kaufhauskönigs Emden

Maeva Emden wohnt im Schanzenviertel in Hamburg und findet es noch immer erstaunlich, wie wohl sie sich fühlt in dieser Stadt. In ihrer Kindheit in Chile sei Hamburg, ach, sei ganz Deutschland etwas gewesen, was man besser nicht erwähnte.

Doch in demselben Maße, wie das Schweigen über Deutschland immer mehr Platz in der Familie einnahm, wuchs ihre Neugier auf dieses Land. Sie zog zum Studium nach Berlin, sie lernte ihren späteren Mann dort kennen, ausgerechnet einen Hamburger. Jetzt wachsen ihre Kinder auf in dieser Stadt, gebürtige Hamburger, wie Maeva Emdens Großvater, wie überhaupt viele ihrer Ahnen.

Vor einigen Jahren zog auch ihr jüngster Bruder Frederick, 28, hierher; er hatte sein Studium in Chile aufgegeben und absolvierte in einem eleganten Hotel an der Elbe eine Ausbildung. In dem Hotel, sagt er, habe es ein paar ältere Stammgäste gegeben, die ihn gefragt hätten, ob er zu den Emdens gehöre.

Die Emdens? Eigentlich müssten sie in diesem Land eine Berühmtheit sein. Doch wer kennt sie schon?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.