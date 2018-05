Kaminabend mit Christian Lindner Wie ein Düsseldorfer Unternehmer den FDP-Chef unterstützt

Am 13. November 2017 steuerten die Sondierungsgespräche auf ihren Höhepunkt zu, als Christian Lindner nach Hamburg reiste. Ein Abendempfang mit Bankern und Managern stand auf dem Programm, ein Termin wie gemacht für den eloquenten FDP-Chef. Im vornehmen Anglo-German Club an der Außenalster erfuhren die erlesenen Gäste aus erster Hand, woran es noch haperte in den Gesprächen mit Union und Grünen.

Den Abend veranstalteten die HypoVereinsbank und ein Unternehmer aus Düsseldorf, Gerd Kerkhoff. Er bezahlte das Honorar des Parteichefs. Wie viel Lindner genau erhielt, blieb geheim.

Wenige Tage nach dem Besuch in Hamburg scheiterte eine Jamaika-Bundesregierung an Lindner, der die Sondierungen platzen ließ. Das nahmen ihm viele Anhänger übel. Doch seiner Popularität bei Geldgebern schadete es offenkundig nicht: Der Fraktionschef hielt seit der Wahl im September mindestens 13 Vorträge und kassierte dafür locker 77.000 Euro. Nur wenige Abgeordnete schafften es, in so kurzer Zeit so viele Honorare einzustreichen wie er.

Parlamentarier müssen ihre Nebeneinkünfte auf der Website des Bundestags veröffentlichen, wenn auch nur ungefähr: von Stufe 1 (von 1000 Euro bis 3500 Euro) bis Stufe 10 (mehr als 250.000 Euro). Seit Kurzem sind fast alle Nebentätigkeiten online einsehbar. Der SPIEGEL und das Portal Abgeordnetenwatch haben sie analysiert. Beim Verhältnis zwischen Christian Lindner und Gerd Kerkhoff lohnt es sich, genauer hinzusehen.

