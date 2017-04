Krise des Neoliberalismus Liebe Linke, und was kommt jetzt?

Mason, Jahrgang 1960, ist britischer Fernsehjournalist. Er lehrt an der Universität von Wolverhampton und veröffentlichte 2016 das viel diskutierte Buch "Postkapitalismus. Grundrisse einer kommenden Ökonomie". Sein Essay ist ein gekürzter Beitrag aus dem Sammelband "Die große Regression" (Suhrkamp), der Essays von Intellektuellen aus zwölf Ländern vereint. Gegen die Internationale der Nationalisten setzt das Buch die Kraft einer transnationalen Öffentlichkeit. Es erscheint in 13 Sprachen; Medien in mehreren Ländern veröffentlichen Vorabdrucke und Auszüge. Die zweisprachige Website diegrosseregression.de bietet zusätzliches Material.

Der Ort ist das englische Leigh, wir schreiben das Jahr 1976: Zum ersten Mal in meinem Leben höre ich das N-Wort in der Öffentlichkeit. Ich stehe mit meinem Vater und etwa 4000 anderen Zuschauern bei einem Rugbyspiel auf der Tribüne. Unser Verein hat einen schwarzen Spieler verpflichtet. Es ist sein erstes Heimspiel.

Wann immer unser neuer Spieler den Ball in die Hände bekommt, beginnen Fans der Gästemannschaft, Affenlaute zu machen; einige beschimpfen ihn als "dummen Nigger". Noch schlimmer: Einige unserer Fans stimmen in die Schmährufe ein.

